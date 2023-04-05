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07:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Ударный дрон ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России, обеспечивающего безопасность АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников [Международного агентства по атомной энергетике] МАГАТЭ», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что вес беспилотника составлял более двух килограммов. По словам командира ВС РФ, расположение обломков БПЛА может указывать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.

В настоящее время специалисты устанавливают причины падения украинского дрона.

29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил станцию в Запорожской области. Глава агентства прибыл с рабочим визитом, в это время его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Уточняется, что визит продлился менее одного дня.

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