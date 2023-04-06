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09:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 6 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов, сообщал оперативный штаб региона.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.

Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.

Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.

Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

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