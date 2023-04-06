В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО, сообщил источник

«В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Данных о числе ликвидированных боевиков он не привел, отметив, что режим КТО в Малгобекском районе еще не снят.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Ранения получили два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами.
Вскоре после этого региональное управление ФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.