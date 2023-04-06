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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Брянской области пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», — написал он.

По словам губернатора, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.

В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.

Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

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