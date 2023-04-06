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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур после беспрецедентных обстрелов со стороны Ливана. Есть сообщения о двух пострадавших. Подобного масштаба атаки по северу Израиля не было с 2006 года, когда шла война между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Источник: Reuters

В израильских соцсетях уже появились сообщения, что Израиль открыл ответный огонь по территории Ливана.

В предыдущие дни удары по Израилю наносились из сектора Газа, который контролирует палестинское движение «Хамас». Примечательно, что глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания сейчас находится в Бейруте, где в том числе встречается с представителями «Хезболлы».

И «Хезболла», и «Хамас» относятся себя к «силам сопротивления Израилю».

В четверг «Хезболла» осудила действия израильской полиции в мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате которых пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны.

«Хезболла» заявила «о полной солидарности с палестинским народом и группами сопротивления» и пообещала, что «будет поддерживать их во всех мерах, которые они предпринимают для защиты верующих и мечети “Аль-Акса”, а также для сдерживания врага от продолжения его атак».

Марианна Беленькая

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