Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны Ливана

В израильских соцсетях уже появились сообщения, что Израиль открыл ответный огонь по территории Ливана.
В предыдущие дни удары по Израилю наносились из сектора Газа, который контролирует палестинское движение «Хамас». Примечательно, что глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания сейчас находится в Бейруте, где в том числе встречается с представителями «Хезболлы».
И «Хезболла», и «Хамас» относятся себя к «силам сопротивления Израилю».
В четверг «Хезболла» осудила действия израильской полиции в мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате которых пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны.
«Хезболла» заявила «о полной солидарности с палестинским народом и группами сопротивления» и пообещала, что «будет поддерживать их во всех мерах, которые они предпринимают для защиты верующих и мечети “Аль-Акса”, а также для сдерживания врага от продолжения его атак».