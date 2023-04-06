Владимиру Кара-Мурзе запросили 25 лет лишения свободы

Дело Владимира Кара-Мурзы рассматривает Московский городской суд. Заседания проходят в закрытом режиме. Сейчас рассмотрение дела находится на стадии прений. В четверг, 6 апреля, в прениях выступило гособвинение. В пятницу, 7 апреля, в прениях выступит сторона защиты. Затем обвиняемому будет предоставлена возможность выступить с последним словом. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации». Позже против него возбудили еще два уголовных дела — о госизмене и осуществлении деятельности нежелательной организации. Дела объединили в одно производство в октябре 2022 года.
По версии следствия, во время выступления в США господин Кара-Мурза обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Ему также вменяются выступления на Ассамблее НАТО и в Хельсинкском комитете в Осло.
Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Госизменой может быть признана не только передача секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.