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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимиру Кара-Мурзе запросили 25 лет лишения свободы

Гособвинение запросило оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК), распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Об этом изданию Sota сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дело Владимира Кара-Мурзы рассматривает Московский городской суд. Заседания проходят в закрытом режиме. Сейчас рассмотрение дела находится на стадии прений. В четверг, 6 апреля, в прениях выступило гособвинение. В пятницу, 7 апреля, в прениях выступит сторона защиты. Затем обвиняемому будет предоставлена возможность выступить с последним словом. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации». Позже против него возбудили еще два уголовных дела — о госизмене и осуществлении деятельности нежелательной организации. Дела объединили в одно производство в октябре 2022 года.

По версии следствия, во время выступления в США господин Кара-Мурза обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Ему также вменяются выступления на Ассамблее НАТО и в Хельсинкском комитете в Осло.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Госизменой может быть признана не только передача секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

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