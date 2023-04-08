Лечащий врач Берлускони рассказал о его состоянии

«Я спокоен, прежде всего потому, что мы делаем все возможное, — приводит его слова в субботу агентство ANSA. — Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации, он хорошо реагирует на терапию». Медицинские источники агентства сообщили, что Берлускони уже выразил желание вернуться домой.
Ранее в субботу вице-премьер и министр иностранных дел, вице-президент партии Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни, сославшись на разговор с родными и близкими экс-премьера, сообщил, что Берлускони «чувствует себя хорошо». Таяни выразил надежду, что он сможет присутствовать в мае в Милане на мероприятии партии «Вперед, Италия», работа над организацией которого ведется в настоящий момент.
Экс-премьер Италии находится в реанимации в миланской больнице «Сан-Раффаэле» с 5 апреля, он попал туда с подозрением на пневмонию. Позднее Дзангрилло подтвердил, что легочная инфекция развилась у политика на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Медик уточнил, что прогрессирующих признаков острого лейкоза у Берлускони не наблюдается.
Как сообщало агентство ANSA со ссылкой на источники, диагностированный у Берлускони тип лейкоза поддается лечению. По словам специалистов, он обычно не агрессивный и может появляться у пожилых людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга, в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако могут быть обострения.
В последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали достаточно сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.