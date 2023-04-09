19:17 (мск), источник: РБК
Washington Post узнала об оценке уязвимостей в обороне Украины
Украине не хватает боеприпасов и средств ПВО, следует из документов Пентагона и разведки США, утекших в интернет, пишет The Washington Post.
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В одном из них, датированном концом февраля, говорится, что возможность Украины обеспечить противовоздушную оборону среднего радиуса действия будет истощена к 23 мая.
По оценке военных США, Украина способна выдержать еще 2−3 массированных удара ракетами и беспилотниками.
«По мере того, как заканчиваются боеприпасы первого уровня защиты, нормы расхода второго и третьего уровней будут увеличиваться, снижая способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот», — говорится в документе.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что утечки документов разозлили военных и власти Киева, которые пытались скрыть от России свои уязвимые места, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными.
Материал дополняется.