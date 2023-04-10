Крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий Они послужат "клеем" и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

NBC News: умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за российской РЭБ

У используемых ВСУ американских бомб с системой наведения JDAM могут быть проблемы с активацией из-за российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы из предположительной утечки Пентагона.

Спецоперация на Украине
Источник: Boeing

Как пишет NBC News, в последние время JDAM столкнулись с проблемами с сигналом GPS. В разведке США, если верить попавшим в открытый доступ документам, считают, что это связано с работой российских глушителей. Кроме этого, в докладе отмечается, что взрыватели бомбы не настроены должным образом.

В конце февраля Bloomberg писало, что США передадут Украине бомбы JDAM-ER с GPS. 20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве JDAM-ER. Работы должны завершить к 30 июня. В начале марта командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер говорил, что США направили Украине JDAM-ER. Тогда же «Страна.ua» сообщала, что ВСУ применили бомбы в районе Бахмута.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После утечек Украине пришлось поменять планы по контрнаступлению
Пригожин рассказал о численности украинских войск для наступления
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта