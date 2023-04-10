16:28 (мск), источник: © РИА Новости
Из украинского плена вернулись 106 российских военных
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.
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«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в релизе.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.