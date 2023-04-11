00:03 (мск), источник: Коммерсантъ
На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч
В ночь на 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, передает корреспондент «Ъ». Пеплопады накрыли близлежащие населенные пункты.
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Как сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, извержение вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. «Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15−20 километров», — рассказал вулканолог. Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.
Как говорят жители поселка Ключи, находящегося в 47 км от извергающегося вулкана, небо над поселком почернело, со стороны вулкана слышен грохот. В населенном пункте из-за пеплопада отменили уроки в школах, детей во вторник будут обучать в дистанционном режиме. Как сообщил Алексей Озеров, на месте сейчас работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.
Сообщается, что пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. На такой стадии извержения с вулкана сходят пирокластические потоки, наблюдаются мощные пепловые выбросы и обвалы, пеплопады в населенных пунктах.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60−70 тысяч лет.
Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский