В Минобороны назвали суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Отмечается, что в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала, а подразделения ВДВ заблокировали противника на флангах.
Российская авиация и артиллерия при этом нанесли удары по резервам ВСУ, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.
«Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО “Град”, — говорится в сообщении.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России нанесли удары по позициям ВСУ под Угледаром в ДНР, а также в районах Гуляйполе и Орехова в Запорожской области. Кроме того была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Украины в районах населенных пунктов Павловка и Новоселка в ДНР, а также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ под Ореховым. Потери украинской стороны на этих двух направлениях составили до 180 военнослужащих.
На Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ. Также в Минобороны рассказали о сбитом в небе над Красным Лиманом Су-24 ВВС Украины.
10 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. По его словам, пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, еще идут ожесточенные бои в западной части города. При этом врио главы ДНР отметил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» получилось водрузить на здание администрации Артемовска флаг, а это формальный признак контроля над городом.
Бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК контролируют около 70% города и продолжают наступление. В то же время он предупреждал, что, «по имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК “Вагнер” от основных сил ВС РФ».