Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска

«(Подразделения) “Вагнера” идут вперед», — указал он.
Пушилин отметил, что благодаря продвижению военных он смог оценить разрушения в Артемовске.
«Объезжая сегодня город, целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного. Это касается и многоквартирных домов — многоэтажек, где противник оборудовал огневые точки. Это касается и объектов социальной сферы — там, где противник оборудовал опорные пункты», — добавил врио главы ДНР.
Кроме того, отступая под ударами российских войск, ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, добавил Пушилин.
Сегодня врио главы ДНР посетил Артемовск. Осмотрев разрушения, он заверил, что власти смогут восстановить город, опираясь на опыт работ в Мариуполе. Кроме того, Пушилин сообщил об эвакуации жителей Артемовска. Он также наградил участвующих в освобождении города бойцов «Группы Вагнера» наградами ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.