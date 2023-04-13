ВДВ России заблокировали возможности для отступления ВСУ из Артемовска

По его словам, на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению украинских боевиков из центральных кварталов города.
«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — сказал Конашенков.
Кроме того, в районах Калиновки, Николаевки и Ступочек Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска поразили скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В оборонном ведомстве также рассказали, что самолеты Воздушно-космических сил РФ совершили 12 вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.
Отмечается, что за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 300 боевиков, а также одну боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».