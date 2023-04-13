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14:50 (мск), источник: Известия

ВДВ России заблокировали возможности для отступления ВСУ из Артемовска

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 13 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению украинских боевиков из центральных кварталов города.

«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районах Калиновки, Николаевки и Ступочек Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска поразили скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве также рассказали, что самолеты Воздушно-космических сил РФ совершили 12 вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.

Отмечается, что за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 300 боевиков, а также одну боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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