В МВД Франции оценили число участников акций протеста в 380 тыс

Это на 190 тыс. меньше, чем в ходе 11-го общенационального дня протестов 6 апреля, и на 370 тыс. меньше, чем в десятый день протестов 28 марта. Рекордное же количество протестующих было отмечено 7 марта — почти 1,3 млн человек.
В свою очередь профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» обнародовал собственные подсчеты, согласно которым по всей стране 13 апреля протестовали 1,5 млн человек, из них 400 тыс. — в Париже. МВД оценило присутствие демонстрантов на улицах столицы скромнее — в 42 тыс. человек (на 15 тыс. меньше, чем 6 апреля).
Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полицейские и жандармы практически полностью очистили территорию площади Бастилии в Париже от демонстрантов, небольшие группы продолжают выкрикивать лозунги против пенсионной реформы и полицейского насилия возле здания оперы. Автомобильное движение на площади восстановлено, оставшихся манифестантов призывают покинуть сектор.
В течение дня манифестация сопровождалась столкновениями между группами агрессивных демонстрантов в голове колонны протестующих и стражей порядка, в ходе которых десять полицейских получили ранения, один из них в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По состоянию на 18:00 (19:00 мск) на парижской манифестации были задержаны 36 человек, однако это не окончательная цифра, поскольку позже корреспондент ТАСС наблюдал около десятка жестких задержаний в ходе разгона демонстрации на площади Бастилии.
Масштабные манифестации проходили и в других крупных городах Франции. Так, самым массовым среди провинциальных протестов стало шествие в Нанте, где на улицы, по официальной оценке, вышли 10 тыс. человек, также 9 тыс. человек протестовали в Тулузе, по 6,5 тыс. было в Ренне и Марселе, 6,2 тыс. — в Бордо. Хотя профсоюзы приводят вдвое, а то и втрое большие цифры, повсеместно констатируется снижение общественной мобилизации.
В ряде городов не обошлось без столкновений с полицией. Особенно серьезные инциденты произошли в городе Ренн на севере Франции, где по ходу движения протестного марша сожгли два автомобиля. Полиция, помимо слезоточивого газа, применяла водометы.
Двенадцатый общенациональный день забастовок и манифестаций прошел в четверг по всей Франции. Массовые демонстрации проходили в крупных городах страны, а также в столице. Протестующие выражают недовольство проводимой правительством пенсионной реформой, которая подразумевает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отказ от ряда специальных пенсионных режимов, и требуют ее отмены. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг кабинета министров и призвали к продолжению забастовок до тех пор, пока власти не отзовут реформу.
14 апреля Конституционный совет (КС) Франции должен озвучить свое решение о законности положений данного законопроекта после обращения депутатов от оппозиционных партий и по запросу премьер-министра Франции. Накануне этого решения префектура полиции Парижа запретила проводить манифестации возле здания КС с 18:00 четверга. Ожидается, что решение будет озвучено в 17:30 по местному времени (18:30 мск).
В пятницу по всей Франции также ожидается продолжение демонстраций. По данным аналитиков МВД республики, которые приводит телеканал BFM, ожидается более сотни акций протеста по всей стране.