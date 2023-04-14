Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам 13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии "античным скупым рыцарем"
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Рыбинском районе 25-летний водитель Ford Focus погиб после съезда в кювет

Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.

В пятницу утром, 14 апреля, в Красноярском крае на трассе «Заозёрное-Агинское» погиб водитель иномарки. По предварительным данным, 25-летний водитель Ford Focus, двигавшийся в сторону Заозёрного, неправильно выбрал скоростной режим. В результате автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

В итоге водитель иномарки скончался на месте аварии. В ГИБДД отметили, что в ходе предварительного осмотра погибший не был пристёгнут ремнём безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта