10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Рыбинском районе 25-летний водитель Ford Focus погиб после съезда в кювет
Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.
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В пятницу утром, 14 апреля, в Красноярском крае на трассе «Заозёрное-Агинское» погиб водитель иномарки. По предварительным данным, 25-летний водитель Ford Focus, двигавшийся в сторону Заозёрного, неправильно выбрал скоростной режим. В результате автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.
В итоге водитель иномарки скончался на месте аварии. В ГИБДД отметили, что в ходе предварительного осмотра погибший не был пристёгнут ремнём безопасности.