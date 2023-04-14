ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе

«Мы сейчас находимся у одного из храмов, который — как и все, собственно говоря, храмы в Донбассе, — получил повреждения во время бесчеловечных обстрелов украинских нацистов. Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно», — сказал он.
По словам Гагина, несмотря на атаки ВСУ, которые привели к жертвам среди священнослужителей и прихожан, в храмах продолжаются службы.
«В это тяжелое время сами храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи», — подытожил советник врио главы республики.
Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, еще около сотни обителей сожгли и уничтожили.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, происходят нападения на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.