19:07 (мск), источник: BFM.ru
Федермессер сообщила о смерти семерых тяжелобольных детей в психоневрологическом интернате Санкт-Петербурга
По словам правозащитницы, причиной стало истощение и плохой уход.
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Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила о смерти семерых тяжелобольных детей в психоневрологическом интернате № 10 Санкт-Петербурга. По ее словам, причиной стало истощение и плохой уход. О том, что он недостаточный, было известно более года, отмечает правозащитница. Таким детям нужны индивидуальный медицинский пост и специализированное питание, но в больнице для этого не хватает персонала, а волонтеров к этой работе не допускают.
Директора интерната и опекуна воспитанников Ивана Веревкина, как говорит правозащитница в видеообращении в своем телеграм-канале, уже давно информировали о некачественном уходе за детьми. В случае с последним умершим мальчиком после его первой госпитализации в Александровскую больницу разговор с Веревкиным относительно нарушения «норм по количеству ухаживающего персонала» и «отсутствия сопровождения в больницах» тоже был, и директор ПНИ обещал, что такое больше не повторится, указывает Федермессер.
Один из последних случаев произошел 17 апреля, мальчик умер в Александровской больнице в Петербурге. Его, как сообщила Федермессер, сотрудники интерната дважды отвозили в это учреждение. В первый раз они оставили его там без надзора и уехали, хотя при госпитализации тяжелых инвалидов должны обязательно сопровождать. Врачи Александровской больницы «не сочли госпитализацию обоснованной», но им долго не удавалось вернуть ребенка в интернат, потому что они не могли дозвониться туда.
17 апреля мальчика вновь доставили в эту больницу без сопровождения. «Он провел время в одиночестве без близких рядом среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя и к полудню умер. Один», — сказала Федермессер, которую цитирует РБК. Она утверждает, что официально причиной смерти ребенка назовут «полиорганную недостаточность», «отек легких» или «отек мозга», но проблема «в крайней степени истощения и в отсутствии должного ухода» за подопечными ПНИ № 10.
Правозащитница рассказала, что она обращалась и к властям города, чтобы они проверили работу ПНИ, пока мальчик еще был жив. Федермессер попросила, чтобы этот ребенок стал «последним умершим от равнодушия опекуна».
Сейчас свое обращение Федермессер адресовала спикеру Совета Федерации и экс-губернатору города Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и его первому заместителю Ольге Баталиной, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также председателю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елене Фидриковой. Федермессер просит наказать виновных в смерти детей.