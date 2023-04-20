Из-за гигантского черного облака в Стамбуле наступила ночь Явление длилось всего несколько минут
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
04:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В США арестовали гражданина Белоруссии по подозрению в обходе санкций против российского бизнесмена

Гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина арестовали по подозрению в обходе, сообщили в пресс-службе Минюста США. По версии ведомства, господин Карпушкин нарушил санкции США, приобретя материалы для производства стали стоимостью более $150 млн.

Источник: AP 2022

Как сказано в сообщении Минюста, Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, вместе с сообщником Джоном Унсаланом с 2018 по 2021 года участвовали в схемах обхода санкций против бизнесмена Сергея Курченко. По данным ведомства, господин Унсалан за три года перевел через свою компанию Metalhouse более $150 млн в пользу Сергея Курченко за металлопродукцию для сталелитейного производства.

Большое федеральное жюри предъявило обвинения Джону Унсалану, 14 апреля его арестовали. Его обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег, а также в 10 случаях нарушении санкций и 10 случаях отмывания денег. Господину Унсалану грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Сергея Карпушкина задержали 17 апреля. Его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения санкций. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сергей Курченко — бывший украинский бизнесмен, в 2014 году он переехал в Россию и получил российское гражданство. В 2015 году он попал в санкционный список США. В 2022 году он также попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Страны Запада готовятся к жесткому ответу России на контрнаступление
Песков приоткрыл завесу тайны о второй волне мобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта