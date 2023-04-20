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08:44 (мск), источник: © РИА Новости

Поступило сообщение о «минировании» Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поступила информация о «минировании» Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных журналистов.

Источник: AP 2022

«Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру “заминировали”. В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина», — отметили в союзе.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

Справка
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Следите за развитием темыКонфликт вокруг Киево-Печерской лавры
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