Первый пуск сверхтяжелой ракеты SpaceX завершился взрывом

По плану сегодняшнего полета примерно через три минуты после его начала первая ступень должна была отстыковаться и рухнуть в воды Мексиканского залива. Корабль в носовой части должен был продолжить разгон на своих двигателях, сделать неполный виток вокруг Земли и примерно через полтора часа после старта приводниться в районе Гавайских островов. Но в будущем обе ступени корабля планируется использовать как многоразовые.
Маск рассчитывает, что добиться успешного возвращения обеих ступеней на землю удастся через пару лет.
Корабль Starship уже неоднократно проходил испытания, причем эта неудача — не первая. Он четырежды терпел крушения перед тем, как в 2021 году наконец совершил полет в стратосферу с последующим впечатляющим успешным приземлением в вертикальной позиции. Что до первой ступени, то для нее сегодняшний полет был первым.
Сам Маск ранее заявил, что основная цель испытания — отправить ракету в сколь-нибудь продолжительный полет: «Лишь бы мы не разнесли космодром».