Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что идет расследование инцидента.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, пострадали два человека.
Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. По его словам, также повредились остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.