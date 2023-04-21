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00:07 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что идет расследование инцидента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. По его словам, также повредились остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.

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