СК инициировал блокировку публикаций в соцсетях из-за связанных с «Рёдан» беспорядков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал блокировку в социальных сетях публикаций, связанных с неформальной молодежной группировкой «Рёдан», чтобы не допускать нарушений общественного порядка.
Это следует из ответа Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой. Копия документа, подписанного руководителем ГСУ СК России по Москве Андреем Стрижовым, имеется в распоряжении ТАСС.
В марте Лантратова направила обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить группы в социальных сетях и мессенджерах, связанные с субкультурой ЧВК «Рёдан», и выявить их организаторов.
«Для недопущения дальнейшего массового нарушения общественного порядка налажено своевременное взаимодействие с органами прокуратуры г. Москвы, департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, ГУ МВД России по г. Москве, инициировано проведение оперативно-разыскных мероприятий и блокировка публикаций в социальных сетях», — указывается в ответе на обращение депутата.
По мнению СК, «средствами массовой информации при освещении в феврале 2023 года столкновений в общественных местах г. Москвы искусственно сформирована высокая негативная напряженность в обществе», которая привела «к появлению социального образа» ЧВК «Рёдан».
Как указывается в документе, ГСУ СК России по Москве уже организовало проведение процессуальных проверок, в результате которых были возбуждены уголовные дела, их расследование находится в стадии завершения. «Кроме того, нами приняты меры к пресечению деятельности организаторов и подстрекателей массовых беспорядков и хулиганства в социально-значимых местах столицы», — указывается в документе.
Неформальная молодежная группировка «Рёдан» получила известность в феврале после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Стычки происходили в общественных местах в различных городах России, нарушителей закона задерживала полиция.