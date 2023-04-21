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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших после взрывов в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате взрывов в городе возросло до трех человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Telegram-канал губернатора Белгородской области

«Трое пострадало (в результате взрывов. — “Газета.Ru”), один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — сообщил Гладков.

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Накануне поздно вечером в Белгороде произошел мощный взрыв. Отмечалось, что в результате взрыва была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Его жильцов эвакуировали. Также повреждения получили несколько автомобилей. Гладков подтвердил информацию о взрыве в городе. При этом он отмечал, что в результате ЧП есть двое пострадавших.

Позднее в Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34.

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