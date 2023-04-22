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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Росэнергоатоме» сообщили о выбитых окнах в турбинном зале Запорожской АЭС из-за ударов дронов

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил в интервью «России 24», что в результате ударов боевых дронов вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты окна. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Да, окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (украинские военные.— “Ъ”) не прекращают эту активность», — утверждает господин Карчаа (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляет станцией АО «Росэнергоатома» (дочка «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины.

В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. В апреле господин Гросси пожаловался, что вокруг станции продолжаются обстрелы.

Лаура Кеффер

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