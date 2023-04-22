13:46 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгороде эвакуируют три тысячи человек из-за найденной авиабомбы
Губернатор Гладков сообщил об эвакуации в Белгороде трех тысяч человек из-за авиабомбы.
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БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Порядка трех тысяч человек эвакуируют в Белгороде из-за авиабомбы, обнаруженной саперами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Те действия, которые наши саперы проводили на улице Шаландина, оказались <…> результативными — обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов», — сказал он в видеообращении.
По словам губернатора, взрывотехники решили обезвредить бомбу на полигоне.
«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — добавил Гладков.
Он пояснил, что людей будут вывозить в пункты временного размещения, где для них приготовили все необходимое. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Все дома, из которых вывезут жителей, останутся под охраной полиции.
В Белгороде объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня, в области — регионального уровня, подготовлено также объявление о ЧC федерального уровня, отметил Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что для жителей организуют два пункта сбора.
«Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования об алгоритме действия <…> В пунктах временного размещения будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь», — добавил он.
Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.
Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.