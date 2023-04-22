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16:46 (мск), источник: Daily Storm

Пригожин рассказал, как сын Пескова попал в ЧВК «Вагнер» и прослужил «от звонка до звонка»

Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», раскрыл подробности службы сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая. По его словам, представитель Кремля обратился к нему за советом летом 2022 года, так как его сын собрался участвовать в СВО и «отговорить его было бесполезно».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, постольку-поскольку он отсиделся бы там в штабе либо ушел бы на мясо. Поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество», — сказал Пригожин, аудиозапись комментария бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

Сын Пескова прошел трехнедельную подготовку сначала в качестве штурмана, после этого «убыл на Луганск», сказал предприниматель. Необходимо было расширять сводный артиллерийский дивизион, Пескова-младшего поставили членом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган», он был заряжающим. Машина, членом экипажа был Песков, «очень хорошо работала», добавил он.

«Командир машины — отмороженный парень, который участвовал во всех заварухах и с переднего края отрабатывал по самым дальним точкам нахождения противника», — сказал Пригожин.

Спустя шесть месяцев Пескова отправили в отпуск, добавил он. По словам бизнесмена, сын пресс-секретаря президента отслужил «минута в минуту, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм», как и остальные бойцы. Никто из членов расчета «Урагана» не знал, что отец Пескова «кем-то является», заявил Пригожин.

«Единственное, чем он отличался, — тем, что знал английский и выглядел слишком умно», — сказал предприниматель.

Военкор Роман Косарев опубликовал в своем Telegram-канале фото Пескова из зоны СВО. По его словам, он поговорил с ним, тот сказал, что «никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной».

О том, что сын Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом, Пригожин сообщил накануне. Он сказал, что Песков отработал в зоне военной операции на Украине «абсолютно нормально».

В сентябре 2022 года сыну Пескова позвонил соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев (признан иноагентом), представившийся сотрудником военкомата. В беседе он заявил, что Николай должен явиться в военкомат, но тот ответил, что никуда не поедет и «будет решать вопрос на другом уровне».

Комментируя эту запись, пресс-секретарь президента заявил, что из разговора были вырезаны фрагменты, и выразил уверенность в том, что его сын сделает «единственно правильный выбор».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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