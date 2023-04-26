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06:25 (мск), источник: ТАСС

Экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского заочно арестовали в Москве

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского в рамках расследования уголовного дела о растрате около 3 млрд рублей в кредитном учреждении. Как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе суда, банкир объявлен в международный розыск.

Источник: РИА "Новости"

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Березовского Олега Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (“Растрата”), сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск», — сказала представитель суда.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Банк «Развитие» был лишен лицензии в октябре 2016 года, а спустя несколько месяцев кредитное учреждение было признано банкротом. Центральный Банк РФ впоследствии сообщал о признаках вывода активов из банка на миллиарды рублей. Позднее столичная прокуратура вскрыла схему масштабного хищения и заявила, что кредитная организация в преддверии отзыва лицензии предоставила ряд крупных кредитов от 100 млн до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам. По данным надзорного ведомства, сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей.

Как сообщали в прокуратуре Москвы, поскольку противоправными действиями работников банка причинен ущерб вкладчикам и РФ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

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