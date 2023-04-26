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13:03 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали.

«Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе», — говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, и еще одно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Возбуждены уголовные дела по факту попытки совершения теракта, а также незаконного приобретения, сбыта, хранения или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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