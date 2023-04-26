ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали.
«Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе», — говорится в сообщении.
Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, и еще одно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.
Возбуждены уголовные дела по факту попытки совершения теракта, а также незаконного приобретения, сбыта, хранения или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.