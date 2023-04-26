Во Франции арестовали вернувшихся из Украины ультраправых. В соцсетях они хвастались убийством пленных

Бывших военнослужащих ВСУ Алана Винерона и Гийома Андреони задержали вечером 22 апреля при выходе из автобуса на автовокзале Берси (47-й административный квартал Парижа). По данным издания, у них были изъяты снайперские прицелы для винтовок и магазины для автоматов. Le Parisien отмечает, что эти аресты были проведены во время случайной таможенной проверки, хотя оба боевика хорошо известны спецслужбам.
Против Винерона и Андреони возбудили уголовное дело по статье об угрозе государственной безопасности.
Суд рассмотрел его в короткие сроки, приговорив ультраправых к 15 месяцам лишения свободы, девять из них условно.
Винерон, по данным издания Mediapart, служил во Франции в составе элитного подразделения горных стрелков и был уволен из армии после того, как СМИ разоблачили его неонацистские взгляды. Друг Винерона Гийом Андреони — активист крайне правого движения во Франции.
Как пишет Le Parisen со ссылкой на французские спецслужбы, около 400 граждан Франции участвуют в том или ином качестве в военном конфликте на Украине. Из них около 100 задействованы в боях, в том числе около тридцати — известные во Франции ультраправые.
Алан Винерон известен по псевдонимам Vivi Valance и Vivi Edelweiss («Виви»). Андреони имел позывной Bones — «Костлявый». «Виви» выкладывал в Сеть совместные фотографии, где оба француза позируют с флагом Франции, вскидывают руки в фашистском приветствии. Также он демонстрировал в соцсетях обмундирование, исписанное символами «1488» и рунами CC.
Винерон и Андреони воевали в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко в Купянске и на Сватовском направлении.
До возвращения на родину Винерон выложил в телеграм-чат проекта TrackANaziMerc фото с тремя убитыми выстрелом в голову российскими военными. На фото видно, что мужчины безоружны и были убиты с близкого расстояния, у одного из них ремень с логотипом московского «Спартака». Тела лежат на зеленой траве, из чего можно сделать вывод, что россиян расстреляли в прошлом году. На рукаве мужчины, который осматривает тела, виден шеврон 92-й бригады.
После того, как фотографии казни троих российских пленных распространились в Сети, Следственный комитет России заявил, что займется расследованием преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине.