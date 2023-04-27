СКР предъявил обвинение в неуплате налогов блогеру Елене Блиновской

Как утверждало следствие, Елена Блиновская занизила полученные от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ доходы и не уплатила налог за период с 2019 по 2021 год. Ее задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Она планировала выехать через Смоленскую область в Белоруссию. Источники «Ъ» сообщали, что при себе у нее был билет в Ташкент.
По данным следствия, блогер с соучастниками перечислила доходы от предпринимательской деятельности на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Тем самым она понизила свой доход.
Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— Елене Блиновской удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Ими она, в частности, оплатила автомобиль, оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Это третье уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера с начала весны. В марте СКР предъявил обвинение по этой же статье блогеру Валерии Чекалиной, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. Речь идет о невыплате налогов на сумму более 311 млн руб. и отмывании более 130 млн руб. По решению суда им запрещено пользоваться интернетом. Также в марте уголовное дело завели в отношении блогера Александры Митрошиной. По версии следствия, она не выплатила 120 млн руб.