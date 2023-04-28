Донецк попал под массированный обстрел. Что известно

С утра Кулемзин сообщал об обстреле Ворошиловского района города с попаданиями снарядов в район Дворца бракосочетаний и во двор жилого дома на улице Горького, где был полностью разрушен один частный дом и повреждена несущая стена в соседнем.
Вскоре, по словам мэра, массированному обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы. «Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе Донецк-Сити. Подробности уточняются», — написал Кулемзин.
В Киевском районе, по его словам, снаряды попали в стадион «Олимпийский» и здание Республиканского травматологического центра, а также по автомобилям возле бывшего универсама «Украина». Там же в момент обстрела проезжал маршрутный микроавтобус № 25. В нем находились семь человек, включая ребенка. Все они погибли.
Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram фото уничтоженной снарядом маршрутки. По его словам, «автобус был полным, пассажирами были в основном женщины и дети».
«В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ (Республиканского травматологического центра). Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме», — пишет в своем телеграм-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Минздрав ДНР сообшил, что в результате сегодняшних обстрелов поврежден единственный в республике аппарат МРТ.