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15:19 (мск), источник: RTVi

Донецк попал под массированный обстрел. Что известно

Вооруженные силы Украины 28 апреля ведут массированный обстрел Донецка, сообщает в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, семь человек погибли в результате попадания снаряда по автобусу.

Спецоперация на Украине
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С утра Кулемзин сообщал об обстреле Ворошиловского района города с попаданиями снарядов в район Дворца бракосочетаний и во двор жилого дома на улице Горького, где был полностью разрушен один частный дом и повреждена несущая стена в соседнем.

Вскоре, по словам мэра, массированному обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы. «Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе Донецк-Сити. Подробности уточняются», — написал Кулемзин.

В Киевском районе, по его словам, снаряды попали в стадион «Олимпийский» и здание Республиканского травматологического центра, а также по автомобилям возле бывшего универсама «Украина». Там же в момент обстрела проезжал маршрутный микроавтобус № 25. В нем находились семь человек, включая ребенка. Все они погибли.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram фото уничтоженной снарядом маршрутки. По его словам, «автобус был полным, пассажирами были в основном женщины и дети».

«В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ (Республиканского травматологического центра). Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме», — пишет в своем телеграм-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Минздрав ДНР сообшил, что в результате сегодняшних обстрелов поврежден единственный в республике аппарат МРТ.

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