Россияне назвали достойный уровень пенсии Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас.
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
18:59 (мск), источник: BFM.ru

Число погибших в Умани достигло 17

Разбор завалов продолжается.

Спецоперация на Украине

Под завалами многоэтажного дома в городе Умань Черкасской области обнаружили тело 17-го погибшего. Разбор завалов продолжается, задействовано 148 спасателей, сообщает украинское издание «Страна». Местные власти ранее сообщили, что в жилую девятиэтажку попала ракета. Между тем телеграм-каналы отмечали, что обломки ракеты попали в здание в результате работы украинской ПВО над Уманью. Часть дома обрушилась.

Минувшей ночью по Украине были нанесены удары — по Днепру, Украинке в Киевской области и Умани в Черкасской. По сообщению украинских СМИ, в Умани погибли не менее 17 жителей многоэтажного дома.

В Минобороны РФ прокомментировали ночные удары по Украине. Там подчеркнули, что ВКС РФ били по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель ударов — пресечение выдвижения резервов в зоны боевых действий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как потребителю защитить свои права. Отвечают юристы
Как не навредить здоровью на работе. Практические советы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта