18:59 (мск), источник: BFM.ru
Число погибших в Умани достигло 17
Разбор завалов продолжается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под завалами многоэтажного дома в городе Умань Черкасской области обнаружили тело 17-го погибшего. Разбор завалов продолжается, задействовано 148 спасателей, сообщает украинское издание «Страна». Местные власти ранее сообщили, что в жилую девятиэтажку попала ракета. Между тем телеграм-каналы отмечали, что обломки ракеты попали в здание в результате работы украинской ПВО над Уманью. Часть дома обрушилась.
Минувшей ночью по Украине были нанесены удары — по Днепру, Украинке в Киевской области и Умани в Черкасской. По сообщению украинских СМИ, в Умани погибли не менее 17 жителей многоэтажного дома.
В Минобороны РФ прокомментировали ночные удары по Украине. Там подчеркнули, что ВКС РФ били по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель ударов — пресечение выдвижения резервов в зоны боевых действий.