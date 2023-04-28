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15:11 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о ракетных ударах по пунктам дислокации резервов ВСУ

Ночью 28 апреля ВКС России нанесли ракетные удар по пунктам дислокации резервов вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате выдвижение противника в районы боевых действий было пресечено. Об этом сообщает Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в очередной сводке.

Ракетные войска также поразили украинский объединенный штаб в Артемовске (украинское название — Бахмут) и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки ДНР. Кроме того, уничтожать подразделения ВСУ и иностранных наемников в Артемовске продолжили штурмовые отряды. ВДВ и «Южная» группировка российских войск пресекают попытки противника перебросить дополнительные резервы в город, отметили в Минобороны.

Кроме того, в районе Дробышево ДНР российский истребитель сбил украинский вертолет Ми-8.

Накануне, 27 апреля, Минобороны также докладывало об ударах по пунктам дислокации резервов противника. По данным ведомства, цель была достигнута, выдвижение подразделений ВСУ пресечено. В тот же день российские военные в ДНР сбили самолет Су-24 ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 413 самолетов, 228 вертолетов и почти 3900 беспилотников противника.

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