Минобороны сообщило о ракетных ударах по пунктам дислокации резервов ВСУ

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в очередной сводке.
Ракетные войска также поразили украинский объединенный штаб в Артемовске (украинское название — Бахмут) и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки ДНР. Кроме того, уничтожать подразделения ВСУ и иностранных наемников в Артемовске продолжили штурмовые отряды. ВДВ и «Южная» группировка российских войск пресекают попытки противника перебросить дополнительные резервы в город, отметили в Минобороны.
Кроме того, в районе Дробышево ДНР российский истребитель сбил украинский вертолет Ми-8.
Накануне, 27 апреля, Минобороны также докладывало об ударах по пунктам дислокации резервов противника. По данным ведомства, цель была достигнута, выдвижение подразделений ВСУ пресечено. В тот же день российские военные в ДНР сбили самолет Су-24 ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
С начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 413 самолетов, 228 вертолетов и почти 3900 беспилотников противника.