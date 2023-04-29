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14:26 (мск), источник: "Российская газета"

Губернатор Развожаев: Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

В Севастополе на месте атаки украинских дронов ликвидировано открытое горение.

Источник: Российская газета

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным огонь потушен, спасатели приступили к проливке территории.

«С ситуацией наши огнеборцы справились отлично, в очередной раз проявив мужество и профессионализм», — сообщил губернатор.

Пожар получил самый высокий, четвертый уровень сложности. Для его тушения были привлечены все возможные силы спасателей города и Черноморского флота. На помощь им прибыли огнеборцы Крыма, а позже и пожарный состав Крымской железной дороги.

«На месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники», — уточнил Развожаев.

Напомним, сегодня рано утром Севастополь и Крым подверглись новой атаке украинских дронов. Часть беспилотников, участвовавших в налете на Севастополь сбили, но два из них поразили резервуары с топливом в Казачьей бухте. В результате возник пожар на площади около 1000 квадратных метров. Огнем были уничтожены четыре резервуара с топливом. Сейчас пожарные завершают тушение.

Дроны, атаковавшие Крым, были уничтожены без последствий для людей и строений.

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