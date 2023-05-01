09:26 (мск), источник: © РИА Новости
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», — написал он.
Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.
Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.
На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.
Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.
Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.