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09:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», — написал он.

Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.

Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.

На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.

Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.

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