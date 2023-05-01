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21:01 (мск), источник: © РИА Новости

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции.

Источник: РИА "Новости"

Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за рубеж.

«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен.

Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии.

Расследованием занимается ФБР.

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