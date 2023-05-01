В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за рубеж.
«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен.
Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии.
Расследованием занимается ФБР.