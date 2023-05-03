ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Аксенова

В качестве объектов совершения терактов были выбраны:
Помимо этого, в ходе терактов должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры Крыма.
Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных взрывчатку, которая оказалась идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля.
«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами <…> Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, подозреваемые в подготовке теракта задержаны — это оказалась та же группа, которая подорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных взрывчатку, которая оказалась идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля.
Всего были изъяты: пять СВУ (снайперская винтовка укороченная), около 6 кг британской взрывчатки, электродетонаторы и средства связи.
Задержанный Виктор Подвальный рассказал, что сотрудничал с украинской ГУР, потому что его сыновья уклонялись от мобилизации на Украине. «Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины», — сказал задержанный в видео с допроса, которое опубликовала ФСБ.
По данным ЦОС ФСБ, компоненты взрывных устройств украинские спецслужбы провезли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию. Они были закамуфлированы под электроплиты.
После их доставки в Россию компоненты переправили к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз». Этим занимались использовавшиеся «втемную» россияне, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой.