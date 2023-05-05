При стрельбе в Сербии погибли восемь человек

Инцидент произошел вчера, 4 мая, поздно вечером. По словам источников издания, предполагаемый стрелок окружен полицией, но не соглашается сдаться. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии. Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил ЧП как теракт.
По предварительным данным, конфликт начался во дворе школы. Газета пишет, что мужчина поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом и устроил стрельбу. Полиция перекрыла ближайшие перекрестки.
3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе. В результате были убиты десять человек, в том числе один охранник и восемь детей. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур. Президент страны Александр Вучич на этом фоне предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет.