16:11 (мск), источник: Ведомости
В Минобороны сообщили об уничтожении двух самолетов ВСУ в Херсонской области
Средства ПВО России за сутки уничтожили два самолета Су-25 ВСУ на Херсонском направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.
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«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в сообщении.
В Минобороны также отметили, что ВДВ помогали штурмовым отрядам в ведении наступательных действий в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), сдерживая ВСУ на флангах. Всего за прошедшие сутки украинская сторона потеряла на этом направлении до 300 военнослужащих, одну машину РСЗО «Град» и артиллерийскую установку «Акация».
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям и объектам ВСУ. Так, на Южнодонецком и Запорожском направлениях были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, за это время ВС России уничтожили 418 самолетов и 230 вертолетов противника. Также было сбито более 3960 беспилотников.