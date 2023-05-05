Минюст объявил Певчих и Албурова иностранными агентами

По данным Минюста, господин Албуров распространял фейки о ВС РФ, поддерживал санкции против РФ, находится в розыске и работает в организации, признанной иноагентом. Госпожа Певчих, указал Минюст, распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, призывала к свержению действующей власти и занимает руководящую должность в организации—иноагенте. ООО «Тайга инфо» распространяло материалы иноагентов и фейки о решениях властях РФ, указывает Минюст.
Также в перечень внесены:
Политик, депутат Госдумы I созыва Александр Осовцов (распространение материалов иноагентов, негативной информации о деятельности властей РФ, выступления против военной операции РФ на Украине);
Политолог, обозреватель канала «Популярная политика» Ян Матвеев (выступления в поддержку Украины, отождествление РФ с нацистской Германией, фейки о российской власти, формирование негативного отношения к военной службе);
Публицист Иван Преображенский (распространение материалов иноагентов и негативной информации о деятельности властей РФ, выступления против военной операции на Украине, неоднократное участие в митингах и шествиях);
Политолог, преподаватель University College London Владимир Пастухов (распространение фейков о решениях властей РФ, создание материалов иноагентов);
Правозащитница Елена Агафонова (распространение материалов иноагентов и негативной информации о деятельности властей РФ действиях и ВС РФ);
Женское общественно-политическое движение «Мягкая сила» (распространение материалов, направленных на формирование негативного образа РФ, в том числе созданных иностранными агентами);
«Кризисная группа СК SOS» (распространение и создание материалов иноагентов, поддержка от иностранных источников, пропаганда ЛГБТ);
Общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» (распространение негативной информации о деятельности властей РФ и действиях ВС РФ).