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5 мая, источник: Газета.Ру

США подозревают криптобиржу Binance в помощи россиянам с обходом санкций

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России.

По словам одного из источников, криптобиржа ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что она использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того, как был введен строгий контроль за соблюдением.

В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

По данным агентства, на данный момент нет никаких признаков того, что американский Минюст согласится на внесудебное урегулирование с Binance или отсрочкой от него. Компания может вести переговоры с правительством об условиях соглашения, в зависимости от обстоятельств дела, заявил один из источников Bloomberg.

Ранее в Минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.

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