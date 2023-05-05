США подозревают криптобиржу Binance в помощи россиянам с обходом санкций

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России.
По словам одного из источников, криптобиржа ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что она использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того, как был введен строгий контроль за соблюдением.
В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
По данным агентства, на данный момент нет никаких признаков того, что американский Минюст согласится на внесудебное урегулирование с Binance или отсрочкой от него. Компания может вести переговоры с правительством об условиях соглашения, в зависимости от обстоятельств дела, заявил один из источников Bloomberg.
Ранее в Минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.