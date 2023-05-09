Власти установили 46 поджигателей в Курганской области

«С начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров, среди поджигателей — дети», — говорится в сообщении.
Всего было проведено 900 рейдов. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел, составлено 84 протокола за сжигание сухой растительности и мусора, вынесено 24 штрафа на сумму 235 тыс. руб. и одно предупреждение.
Уголовные дела были заведены по ст. 168 УК («уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере совершенные путем неосторожного обращения с огнем») и по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Максимальное наказание по первой статье предусматривает заключение сроком до года, по второй — до четырех лет.