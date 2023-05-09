21:43 (мск), источник: © РИА Новости
АФП сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска.
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СМИ со ссылкой на своих сотрудников утверждает, что мужчина получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. 32-летний Сольден находился на месте происшествия в сопровождении четырех коллег, никто из них не пострадал.
Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине и работал там с сентября 2022 года.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ и бойцы группировки войск «Юг».