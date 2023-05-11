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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Patriot» не мог сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дело в том, что скорость полета ракеты “Кинжал” превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — объяснил собеседник агентства.

Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.

Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — «попытка выдать желаемое за действительное».

Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.

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