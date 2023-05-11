В Минобороны опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

«Дело в том, что скорость полета ракеты “Кинжал” превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — объяснил собеседник агентства.
Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.
Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — «попытка выдать желаемое за действительное».
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.