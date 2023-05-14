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13:28 (мск), источник: Газета.Ру

МО РФ сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ в ДНР

Два полковника российской армии погибли при отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров руководил боем на передовой. Были отражены две атаки ВСУ, уничтожены три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.

Уточняется, что Макаров получил тяжелое ранение в ходе отражения третьей атаки и погиб во время эвакуации с поля боя.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Евгений Бровко погиб, находясь на другом участке фронта и отражая атаку украинских войск. Он получил множественные осколочные ранения.

В Минобороны добавили, что украинские войска потеряли около 200 солдат убитыми и ранеными в районе села Красное в ДНР.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам дислокации украинских военных, находящихся в районах Петропавловки и Тернополя.

Екатерина Волкова

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