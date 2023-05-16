Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?

В общей сложности упало восемь зажигательных снарядов. Предположительно, они были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки украинских сил пострадавших нет.
Населенный пункт расположен почти у самой границы, от нее до ближайших домов — всего 250 метров.
На одном из опубликованных фото также видны следы на земле, которые мог оставить фосфор.
Еще одна атака ВСУ была направлена на хутор Нижние Мельницы в Белгородской области. Сообщалось, что украинские силы также использовали фосфорные снаряды.
Всего по хутору было выпущено 12 зажигательных снарядов. При атаке никто не пострадал. Место прилета находится в 2,5 километра от границы.
Применение зажигательных боеприпасов, в том числе содержащих белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года. В частности, это запрещено там, где жертвами могут стать мирные жители.
Такие боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор ядовит — смертельная доза для человека составляет 0,05−0,15 грамма.