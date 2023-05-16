Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли с помощью фосфорных снарядов село Старый Хутор в Валуйском районе Белгородской области. О этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Спецоперация на Украине

В общей сложности упало восемь зажигательных снарядов. Предположительно, они были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки украинских сил пострадавших нет.

Населенный пункт расположен почти у самой границы, от нее до ближайших домов — всего 250 метров.

На одном из опубликованных фото также видны следы на земле, которые мог оставить фосфор.

Вскоре было атаковано еще одно белгородское село

Еще одна атака ВСУ была направлена на хутор Нижние Мельницы в Белгородской области. Сообщалось, что украинские силы также использовали фосфорные снаряды.

Всего по хутору было выпущено 12 зажигательных снарядов. При атаке никто не пострадал. Место прилета находится в 2,5 километра от границы.

Использование фосфорных снарядов запрещено Женевской конвенцией

Применение зажигательных боеприпасов, в том числе содержащих белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года. В частности, это запрещено там, где жертвами могут стать мирные жители.

Такие боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор ядовит — смертельная доза для человека составляет 0,05−0,15 грамма.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет