На железной дороге в Крыму сошли пять вагонов с зерном

«Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами», — написал он.
Baza утверждает, что движение приостановлено из-за взрыва на железной дороге в Симферопольском районе, с путей сошли пять вагонов с зерном. Об этом также пишет Mash. По данным канала, взрыв произошел в районе 7:45 рядом с Бахчисараем. О сходе пяти вагонов также сообщил источник «РИА Новости». Причины выясняются, сказал собеседник агентства.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник передает, что, по предварительным данным, рассматривается версия о взрыве путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.