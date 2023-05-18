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09:13 (мск), источник: РБК

На железной дороге в Крыму сошли пять вагонов с зерном

В Крыму приостановили движение поездов между Севастополем и Симферополем, заявил в своем телеграм-канале советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на крымское министерство транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами», — написал он.

Baza утверждает, что движение приостановлено из-за взрыва на железной дороге в Симферопольском районе, с путей сошли пять вагонов с зерном. Об этом также пишет Mash. По данным канала, взрыв произошел в районе 7:45 рядом с Бахчисараем. О сходе пяти вагонов также сообщил источник «РИА Новости». Причины выясняются, сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник передает, что, по предварительным данным, рассматривается версия о взрыве путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.

Материал дополняется.

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