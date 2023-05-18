11:12 (мск), источник: РБК Life
В джунглях Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося самолета
Самому младшему из них меньше года, в тропиках они блуждали две недели.
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В Колумбии нашли живыми четверых детей, находившихся на борту самолета, который потерпел катастрофу в джунглях две недели назад. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter (в России доступ к социальной сети Twitter ограничен) президент страны Густаво Петро.
«После напряженных поисков, проведенных нашими вооруженными силами, мы нашли живыми четверых детей, пропавших без вести после крушения самолета в Гуавьяре. Радость для страны».
Дети пропали без вести более двух недель назад, после того как самолет, на котором они летели, потерпел крушение в густых джунглях колумбийской провинции. По данным, которые приводит издание The Guardian, возраст детей 13 лет, девять лет, четыре года и 11 месяцев. Все они братья и сестры, летевшие вместе с матерью на борту.
Всего на борту самолета Cessna 206 находилось семь человек, включая пилота. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в джунглях. Известно, что в последнем поступившем сообщении командир судна предупредил о неисправности двигателя.
Выжившие в авиакатастрофе дети ушли в тропики. Спасатели нашли их с помощью поисковых собак, а также ориентируясь на остатки фруктов, которые дети ели, чтобы выжить, и импровизированные укрытия, сделанные в джунглях. Также были задействованы вертолеты, один из которых транслировал над джунглями аудиосообщение, записанное бабушкой детей. Ее голос просил детей оставаться на месте и не продолжать движение, чтобы их было легче найти, добавил Bangkok Post.
Ранее стало известно, что житель Доминиканской Республики сумел выжить, проведя почти месяц в открытом море практически без еды. На протяжении этого времени мужчина питался одним лишь кетчупом. Буря унесла его лодку в открытое море, связи с сушей не было. Ему постоянно приходилось вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула. В итоге после 24 дней плавания он был спасен в колумбийских водах в 120 морских милях (около 220 км) от города Пуэрто-Боливар. Капитан другого корабля заметил надпись «Help» («Помогите») на борту лодки и сигналы, подаваемые при помощи зеркала.