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14:59 (мск), источник: © РИА Новости

Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии “Южной” группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

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