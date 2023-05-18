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15:20 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине

Aвиация ВКС России поразила 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97 районах, также были нанесены удары по резервам вооруженных сил Украины и складам с иностранной техникой, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

Помимо этого, за последние сутки, по данным Минобороны:

  • в районе населенного пункта Славянск (ДНР) сбит украинский самолет Су-24;
  • средствами ПВО в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников;
  • на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял около 130 человек, один танк, шесть боевых бронированных машин, а также гаубицы Д-30 и Д-20;
  • на херсонском направлении противник потерял до 35 военных и бронемашину;
  • группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар (ДНР), потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными;
  • в ДНР ударом авиации уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также российской военное ведомство сообщило о боях штурмовых отрядов за Артемовск (украинское название — Бахмут) при активной поддержке Воздушно-десантных войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.

Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине и настаивают, что оно не помешает специальной военной операции достичь своих целей.

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