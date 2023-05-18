Минобороны сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине

«В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.
Помимо этого, за последние сутки, по данным Минобороны:
Также российской военное ведомство сообщило о боях штурмовых отрядов за Артемовск (украинское название — Бахмут) при активной поддержке Воздушно-десантных войск.
Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.
Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине и настаивают, что оно не помешает специальной военной операции достичь своих целей.